Aug 7, 2025 5:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات بأن الضحية التي سقطت في كفردان كانت تمرّ قرب السيارة التي استهدفتها الغارة بصاروخين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o