غارة من مسيرة اسرائيلية بين مدينة النبطية وبلدة شوكين استهدفت دراجة نارية وسقوط اصابة على الاقل

