Jul 17, 2025 10:57 AMClock
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معلومات اولية عن سقوط قتيل في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة رابيد بين تول والكفور

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