Apr 22, 2025 2:02 PMClock
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معلومات: انهيار طابق سكني من مبنى في منطقة الطيونة نتيجة تصدعه من صواريخ الحرب والدفاع المدني يعمل على إخلاء السكان

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