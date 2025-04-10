Apr 10, 2025 1:43 PMClock
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معلومات: اليونيفل تبلغ المعنيين في عيتا الشعب بتهديد الجيش الإسرائيلي بضرب هدف في البلدة، وتم ابلاغ المتواجدين فيها من اجل أخذ الحيطة والحذر وليس للاخلاء

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