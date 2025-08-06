Aug 6, 2025 11:59 AMClock
أبرز الأحداث
معلومات "النهار": مقتل المطلوب عباس علي سعدون زعيتر مع شخص آخر في العملية الأمنية للجيش اللبناني في بعلبك

