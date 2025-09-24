1:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: النائب هادي ابو الحسن سيطرح في اجتماع هيئة مكتب المجلس إدراج موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o