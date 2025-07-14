Jul 14, 2025 1:03 PMClock
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معلومات: المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين سيعقد في الأمم المتحدة بتاريخ ٢٨-٢٩ تموز وسيكون على المستوى الوزاري

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