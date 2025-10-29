Oct 29, 2025 2:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: الصيغة التي تم التوصّل اليها جنبت إنسحاب وزراء القوات اللبنانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o