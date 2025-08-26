10:28 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات mtv: الرئيس عون ينظر بقلق إلى بيان نتنياهو لأن ما طلبه لبنان هو التزام علني وواضح من إسرائيل بالورقة الأميركية وهذا الأمر لم يحصل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o