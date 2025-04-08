Apr 8, 2025 11:33 AMClock
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معلومات: الجيش عثر على صاروخين قديمين مرميّين في أحد البساتين جنوب لبنان ولا صحة لإحباط عملية إطلاق أي صواريخ

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