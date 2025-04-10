Apr 10, 2025 2:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معلومات: الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o