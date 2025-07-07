Jul 7, 2025 10:42 AMClock
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معلومات: الرد اللبناني بصيغته التي سُربت بالأمس كان قد أُرسل الى توم برّاك الذي طلب بعض التعديلات عليه ما دفع اللجنة الرئاسية الى العمل على تعديل بعض البنود

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