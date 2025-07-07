Jul 7, 2025 1:35 PMClock
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معلومات: التعديلات التي ادخلتها اللجنة على الرد اللبناني تناولت موضوع السلاح وجاءت خلال اجتماع ليلي حتى ساعة متأخرة وبعد لقاء جمع النائب علي حسن خليل موفداً من بري مع النائب محمد رعد والحاج حسين خليل

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