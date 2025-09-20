Sep 20, 2025 1:10 PMClock
أبرز الأحداث
معلومات: الامير يزيد بن محمد الفرحان اجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور النائب علي حسن خليل وتناول البحث الشؤون المحلية والاقليمية وتعزيز العلاقات بين البلدين

