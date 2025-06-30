Jun 30, 2025 3:50 PMClock
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معلومات: اجتماع يعقد منذ الصباح في القصر الجمهوري بين ممثلين عن الرؤساء الثلاثة لمتابعة مناقشة الورقة الأميركية التي حملها المبعوث باراك الى بيروت

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