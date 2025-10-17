Oct 17, 2025 12:44 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

جلسة وزارية مرتقبة الخميس

أفادت معلومات "mtv" بأن هناك "اتجاهاً لعقد جلسة وزارية الخميس المقبل في بعبدا".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o