Jun 26, 2025 10:39 AMClock
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غارة إسرائيلية تستهدف جرافة "بوبكات" بين برعشيت وشقرا وتسفر عن سقوط إصابة

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