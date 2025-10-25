12:38 PMClock
صورة: معلومات أولية عن استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة قرب المدرسة الرسمية في بلدة حاروف قضاء النبطية وسيارات الإسعاف هرعت الى المكان المستهدف

Uploaded Image

