معلومات أولية عن استشهاد ملازم اول ومعاون اول من عديد فوج الهندسة في الجيش اللبناني واصابة آخرين بعد انفجار محلقة اسرائيلية في منطقة راس الناقورة

