Aug 5, 2025 11:15 AMClock
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معلومات : أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع

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