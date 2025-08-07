المركزية - التقت وزيرة التربية ريما كرامي أمس، وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي برئاسة حسين جواد وعرض الوفد مذكرة تتضمن مجموعة مطالب تنظيمية ادارية ومعيشية وقد ردت كرامي وأكدت على:

- انجاز المناقلات قبل بداية العام الدراسي .

- دمج صندوق المدرسة والأهل قبل انتهاء السنة المالية، على أن يصدر القرار قريباً.

- الاخذ بعين الاعتبار تخصيص ساعات للمكتبة والمختبر والاحتياط.

- تأمين الكتاب المدرسي، وقد اجتمعت مع اليونيسف بهذا الخصوص.

- اعداد مشروع لضم المتعاقدين على مختلف مسمياتهم ليصبحوا متعاقدين وفقاً للأصول على نفقة الوزارة .

- فيما خص المستعان بهم في الدوام الصباحي ليس هناك أي إشارة الى توقيف عقودهم وهناك مسعى لادراجهم أيضا كمتعاقدين وفق الأصول حسب الحاجة.

- العمل على تحويل عمال المكننة الى موظفين دائمين .

- تم ارسال مشروع قرار تسوية وضع المجازين بعد قرار التعيين في ٢٠١٠ الى مجلس الخدمة المدنية لابداء الرأي .

- سيتم العمل على انصاف حملة الإجازات التعليمية والجامعية .

- ستعمل على متابعة مشروع قانون انصاف حملة الماجستير والدكتوراه.

- أنجزت مسودة النظام الداخلي الجديد وسيتم اطلاع الرابطة لابداء الرأي قبل صياغتها بشكل نهائي .

وفي الختام أبدت الوزيرة التجاوب والالتزام بالعمل سوياً مع الرابطة لتحسين واقع المعلمين وتم الاتفاق على زيارة وزير المالية للبحث في دمج الملحقات في صلب الراتب وكيفية الزيادة على الرواتب، وابدت التجاوب بالابقاء على أربعة أيام تدريس وعدم اعتماد 5 أيام إلى حين تحسين الواقع المعيشي للمعلمين.