المركزية - كتب النائب ميشال معوّض عبر حسابه على "أكس": "المقاطعة دفاعاً عن الدستور وحقوق اللبنانيين المنتشرين. انسجامًا مع موقفي الثابت الرافض لتعليب المجلس النيابي، ودفاعًا عن حقّ اللبنانيين المنتشرين بالتصويت لممثليهم الـ 128 في دوائر نفوسهم، كما يكفله الدستور الذي يكرّس المساواة بين جميع اللبنانيين، واعتراضًا على نهج تعطيل الحياة النيابية، وتجاوز إدراج القانون المعجّل المكرّر خلافًا للمادة 110 من النظام الداخلي، وضرب إرادة أكثرية النواب، سأقاطع الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء".

وأضاف معوّض: "إنّ الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت ليس تفصيلًا انتخابيًا، بل معركة دستورية وسيادية بامتياز، معركة من أجل المساواة بين اللبنانيين، ومن أجل مؤسسات تحترم الدستور والنظام، معركة حقّ ووفاء لمن أبقى لبنان على قيد الحياة في أصعب الظروف".