نظم مركز التطوير المهني ومكتب علاقات الخريجين في جامعة الحكمة معرض الوظائف Career Fair للتواصل المباشر بين الطلاب والمتخرجين وقدامى الجامعة مع حوالى ستين شركة من مختلف المجالات المهنية وذلك في الحرم الرئيسي في فرن الشباك، بحضور الرئيس البروفسور جورج نعمة وأعضاء مجلس الجامعة وحشد من الطلاب والمهتمين.

عكس المعرض الذي ينظم للسنة الثالثة على التوالي الاهتمام الذي توليه جامعة الحكمة لمواكبة الطالب بدءًا من بداية مسيرته الأكاديمية حتى تخرجه وانخراطه في سوق العمل. وقد شكل حضور ممثلي الشركات مناسبة لاستفسار الحاضرين عن آخر ما يحتاج إليه سوق العمل من معارف ومهارات إضافة إلى عرض فرص تدريب وعمل بدوامات جزئية وكاملة.

وأوضحت مديرة مركز التطوير المهني ومكتب علاقات الخريجين في جامعة الحكمة جوان ضومط أن استطلاعًا أجراه المركز للوضع الوظيفي للمتخرجين أظهر أنهم في غالبيتهم يجدون فرص عمل تتناسب مع اختصاصاتهم بما يحقق هدف الجامعة بالدرجة الأولى. وأشارت إلى أن اهتمام الجامعة بسرعة انخراط طلابها في سوق العمل ينعكس في المرونة التي تسود سنوات التعليم الأكاديمي والتي تشجعهم على تحصيل أكبر قدر من الخبرة العملية إلى جانب الدروس الأكاديمية النظرية.

ويعمل مركز التطوير المهني في جامعة الحكمة على أن يكون صلة وصل بين الطلاب وسوق العمل، فيقدم لهم المشورة لاختيار الإختصاصات الملائمة لهم واكتشاف مجالات العمل المتاحة. وهو في هذا المجال يقدم المساعدة في إعداد السير الذاتية والإستعداد لمقابلات التوظيف وتعزيز مختلف المهارات المطلوبة لبناء مستقبل واثق يحقق الطموحات.