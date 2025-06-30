Jun 30, 2025 8:07 AMClock
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معاريف: وقف إطلاق النار ليس خاتمة لآلاف الاشخاص الذين لا يزالون يقيمون في الفنادق وعودتهم إلى بيوتهم مستبعدة في المدى القريب

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