Jul 29, 2025 7:24 AMClock
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معاريف: نتيناهو قال إن إسرائيل لا تعتزم الانتظار إلى أجل غير مسمى وأكد على تحديد مهلة زمنية لتلقي رد حماس

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