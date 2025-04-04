Apr 4, 2025 12:53 PMClock
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معاريف: نتنياهو طلب من ترامب تخفيف مسألة الرسوم الجمركية ورد الرئيس الأميركي: "لنجتمع ونناقش الأمر"

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