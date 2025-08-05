Aug 5, 2025 7:50 AMClock
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معاريف: لم تعد هناك صفقة مع حماس على الطاولة والنقاش هو الاحتلال الكامل لغزة أم التطويق

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