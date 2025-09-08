7:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معاريف: كلما تقدم القتال في غزة فإن الحافزية لإطلاق الهجمات من اليمن ستزداد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o