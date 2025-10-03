Oct 3, 2025 6:52 AMClock
أبرز الأحداث
معاريف عن مصادر: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يرى أن مهمته الأساسية باحتواء تهديد إيران النووي قد أنجزت إلى حد كبير وحان وقت تقاعده

