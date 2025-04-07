Apr 7, 2025 8:33 AMClock
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"معاريف" عن مصادر مقربة من نتنياهو: إسرائيل متمسكة بخطة ويتكوف وتطالب بالإفراج عن 11 رهينة أحياء إلى جانب القتلى

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