May 1, 2025 7:41 AMClock
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معاريف عن الرئيس الإسرائيلي: إيران هي التهديد الأول لإسرائيل وسعيها لامتلاك القنبلة النووية تهديد وجودي لنا

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