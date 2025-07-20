Jul 20, 2025 8:00 PMClock
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معاريف عن استطلاع للرأي: 39% يعتقدون أن جودة الحياة في إسرائيل بعد 20 عاما ستكون أسوأ أو أسوأ بكثير من اليوم

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