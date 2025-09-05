6:31 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معاريف عن استطلاع رأي: ٣٩٪ من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات على دورتين واحدة لرئيس الوزراء وأخرى للكنيست

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o