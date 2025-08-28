10:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معاريف: الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" تكبدت خسائر فادحة خلال الحرب مع إيران بلغت نحو 100 مليون دولار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o