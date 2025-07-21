Jul 21, 2025 7:13 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معاريف: الجيش الإسرائيلي يقر بصعوبة إقناع الجنود ذوي الكفاءة بالالتحاق بدورة الضباط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o