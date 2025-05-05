May 5, 2025 8:31 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

معاريف: الجيش الإسرائيلي يشغل حاليا لواءي غولاني وغيفعاتي في غزة بالإضافة إلى اللواءين المدرعين 188 و401

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o