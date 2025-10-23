آخر الأخبار
Oct 23, 2025 6:03 PM
أخبار محلية
مطر يرد على دعوى "القدح والذم": لن نتوقف عن الدفاع عن طرابلس وأهلها
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
2025-10-25 22:26:08
أخبار محلية
شحادة: نريد تعليمًا يواكب العصر وشبابًا لا يهاجرون
2025-10-25 22:01:46
أخبار محلية
أورتاغوس إلى لبنان الإثنين بعد إسرائيل ولقاءات في إطار جهود التهدئة
2025-10-25 21:57:57
أخبار محلية
وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" نشرت في قبرص منظومات دفاع جوي متقدمة بمدى يصل إلى 400 كيلومتر على خلفية توتر مع تركيا قادرة على اعتراض المسيّرات والطائرات المقاتلة وصواريخ كروز
ترامب: لن ألتقي بوتين إلا عند التأكد من إمكانية إبرام صفقة بشأن أوكرانيا
بالفيديو- إصابة حرجة في اشتباك مسلح بين شبان في المنية
اليسارية كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية
يسرائيل هيوم عن مسؤولين أمنيين كبار: لدينا شكوك في قدرة واشنطن على بناء آلية تؤدي إلى نزع السلاح من قطاع غزة
الداخلية السورية: فككنا خلايا إرهابية وإجرامية مرتبطة بتنسيق خارجي في محافظة اللاذقية
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
سموتريتش: نتنياهو يمتنع عن طرح موضوع فرض السيادة في الضفة الغربية خلال محادثاته مع ترامب والأخير سيغير رأيه في مسألة الضم عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا
ترامب يعرب عن ثقته في إبرام اتفاق شامل مع الرئيس الصيني تشي
شحادة: نريد تعليمًا يواكب العصر وشبابًا لا يهاجرون
أورتاغوس إلى لبنان الإثنين بعد إسرائيل ولقاءات في إطار جهود التهدئة
عراقجي: واشنطن طلبت منا تسليم اليورانيوم المخصب مقابل تأجيل تفعيل آلية الزناد
ترامب: لن ألتقي بوتين إلا عند التأكد من إمكانية إبرام صفقة بشأن أوك...
كيف يؤثر الرمان على صحة قلبك وذاكرتك وبشرتك؟
منطقة الكورة في "القوات" تنظم يوماً طبّياً مجانياً بالتعاون مع عيادات الأرز الطبية
"نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة" في أوتيل ديو
حيدر يدفع إلى تعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
7 أعراض لا تتجاهلها.. فقد تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ!
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
11:00 PM
وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" نشرت في قبرص منظومات دفاع جوي متقدمة بمدى يصل إلى 400 كيلومتر على خلفية توتر مع تركيا قادرة على اعتراض المسيّرات والطائرات المقاتلة وصواريخ كروز
10:56 PM
ترامب: لن ألتقي بوتين إلا عند التأكد من إمكانية إبرام صفقة بشأن أوكرانيا
10:46 PM
بالفيديو- إصابة حرجة في اشتباك مسلح بين شبان في المنية
10:39 PM
اليسارية كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية
10:34 PM
يسرائيل هيوم عن مسؤولين أمنيين كبار: لدينا شكوك في قدرة واشنطن على بناء آلية تؤدي إلى نزع السلاح من قطاع غزة
10:31 PM
الداخلية السورية: فككنا خلايا إرهابية وإجرامية مرتبطة بتنسيق خارجي في محافظة اللاذقية
10:26 PM
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
10:16 PM
سموتريتش: نتنياهو يمتنع عن طرح موضوع فرض السيادة في الضفة الغربية خلال محادثاته مع ترامب والأخير سيغير رأيه في مسألة الضم عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا
10:15 PM
ترامب يعرب عن ثقته في إبرام اتفاق شامل مع الرئيس الصيني تشي
10:01 PM
شحادة: نريد تعليمًا يواكب العصر وشبابًا لا يهاجرون
9:57 PM
أورتاغوس إلى لبنان الإثنين بعد إسرائيل ولق...
9:41 PM
باسيل: الحكومة تشجع السوريين على المجيء إل...
9:02 PM
هل يكون اتفاق غزة مفتاح الحل للبنان؟
8:25 PM
تحذيرات أميركية من تصعيد أمني ومبعوث أمني ...
6:24 PM
بالفيديو - غارة على سيارة في حاروف تقضي عل...
5:56 PM
سلام يلتقي البابا لاوون 14 ويزور المدرسة ا...
5:33 PM
قماطي: لن نسمح بتسليم سلاح المقاومة وأسقطن...
11:19 AM
ازدواجية في خطاب الحزب.. وجملة أسئلة من من...
11:10 AM
الاقتصاد والقطاع المصرفي مجمّدان... بانتظا...
