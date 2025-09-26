كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "إكس": "إثر ما شهدناه من تطورات في الساعات الأخيرة، اتصلتُ بدولة الرئيس نواف سلام، داعمًا قراراته الحكومية، وآخرها طلب توقيف المخالفين للقانون بشأن الأملاك العامة وإضاءة صخرة الروشة. كما وأكّدتُ له الدعمَ الثابتَ والطبيعيَّ لموقع رئاسة الحكومة، حفاظًا على هيبة الدولة وإرساءً للقانون والنظام، مكرّرًا التمسكَ باتفاق الطائف وبالوحدة الوطنية. ولا يخفى على أحد أن ما قامت به هذه الحكومة، برئاسة الرئيس سلام، لناحية الإصلاحات وفكرة بناء الدولة، يشهد له المجتمع الدولي".