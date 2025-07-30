Jul 30, 2025 7:52 PMClock
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مطر: كل التقدير لما تبذله القيادة السعودية لنصرة القضايا العادلة

كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "أكس": "مرة أخرى، تثبت المملكة العربية السعودية كفاءة ديبلوماسيتها الهادئة، ولكن الحازمة، في فرض القضايا العربية على المسرح العالمي. وها هي تنظم مؤتمرا في الأمم المتحدة من أجل "حل الدولتين"، بمشاركة دولية واسعة، انتهى برسم "خارطة طريق" لقيام فلسطين المستقبل، في أبلغ رد على المجازر الصهيونية بحق أهل غزة والضفة. كل التقدير والامتنان لما تبذله القيادة السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الشاب الأمير محمد بن سلمان، من أجل نصرة الحقوق والقضايا العادلة".

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