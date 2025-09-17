زار النائب إيهاب مطر، اليوم، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس، في مكتبه بمديرية أمن الدولة، حيث تم التطرق إلى آخر المستجدات، إضافة إلى عدد من القضايا الطرابلسية.

وخلال اللقاء، تحدث مطر عن "تقديره للجهود الجبارة التي يبذلها اللواء لاوندس على رأس هذه المديرية، إلى جانب الضباط والعناصر الذين يعملون بإخلاص وتفان".

وشدد على "أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في ملاحقة المخالفات وضبطها على مختلف الأصعدة"، مؤكدا "أهمية الاستمرار في النهج نفسه من أجل مكافحة الفساد وترسيخ الأمن والاستقرار في نفوس الأهالي".