كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "يزور اللواء شقير مثمِّنًا جهود الأمن العام زار النائب إيهاب مطر المديرَ العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، في المديرية العامة. وخلال اللقاء، تم التطرُّق إلى الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث شدد النائب مطر على الدور الذي تؤديه المديرية، وعلى الجهود الفعّالة التي يبذلها اللواء شقير وعناصر الأمن العام، خصوصًا فيما يتعلق بتسهيل إصدار الجوازات والمعاملات، فضلًا عن جهود الأمن العام في المطار وعند المعابر الحدودية. كما كانت فرصة ناقش فيها مطر شؤون #طرابلس والطرابلسيين، وموضوع الأمن في الشمال عمومًا وما يرتبط بهذا الملف".