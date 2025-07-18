المركزية - استقبل متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران جورج بقعوني في مقر المطرانية، قبل ظهر اليوم، وزير الاعلام بول مرقص ورئيسة مجلس الإدارة - المديرة العامة لتلفزيون لبنان اليسار نداف، في حضور النائب العام الارشمندريت كميل ملحم والنائب القضائي الأب القاضي اندره فرح.

وقال الوزير مرقص بعد اللقاء:" تشرفنا اليوم برفقة رئيسة مجلس الإدارة المديرة -العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة أليسار نداف، بزيارة صاحب السيادة المطران جورج بقعوني راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك، ووضعنا سيادته في ظروف عمل تلفزيون لبنان والتعيين الذي تحقق أخيرا بعد 26 عاما من آخر تعيين لمجلس ادارة العام 1999، لرئيس مدير عام وأعضاء مجلس الادارة وفق آلية التعيين المعتمدة، وطلبنا منه الدعاء لرئيس وأعضاء مجلس الادارة بالتوفيق في هذه المهمة التي سيقدمون عليها وشكرنا له سرعة تلبية مطلب لقائه، خصوصا أننا في صدد زيارة فخامة رئيس الجمهورية وسائر المرجعيات الكريمة للخصوص المذكور".

بدوره، شكر المطران بقعوني للوزير مرقص زيارته، متمنيا له" المزيد من النجاح"، وقال:" "نتمنى لكم معالي الوزير التوفيق في مهامكم، ونشكر الحكومة على كل الإنجازات التي حققتها لغاية اليوم. ونحن نقف معكم ووراءكم من خلال صلواتنا ودعمنا في سبيل النهوض بوطننا لبنان".

كما هنأ المطران بقعوني "ابنة الطائفة الدكتورة اليسار النداف على تبوئها هذا المنصب"، متمنيا لها "التوفيق في مسؤولياتها الجديدة". وقال :"لك منا كل الدعم والصلوات، للتوفيق لك ولتلفزيون لبنان الذي أتمنى ان يصبح " التلفزيون" المرجع في لبنان، لأننا لم نعد نعرف في الكثير من التلفزيونات الأخرى ما هو الخبر الصحيح والدقيق، وان شاء الله يصبح تلفزيون لبنان مرجعا للتأكد من ان ما نسمعه هو الحقيقة".

كما صدر عن الأبرشية بيان اشادة عقب اللقاء نوه فيه المجتمعون" بجهود وزير الاعلام التي أفضت الى هذا التعيين الميمون حيث تداولوا دور تلفزيون لبنان الريادي في تعزيز الوحدة الوطنية، اضافة الى شؤون عامة".