Apr 17, 2025 11:50 AMClock
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مطار إسطنبول يبدأ العمل بنظام ملاحة يسمح لثلاث طائرات من الهبوط أو الإقلاع في آن واحد على مدارج مستقلة

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