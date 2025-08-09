1:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصلحة الأرصاد الجوية: حرارة الطقس حتى الآن وصلت الى 44 درجة في زحلة و32 في بيروت

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o