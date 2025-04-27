Apr 27, 2025 7:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر مقرب من حزب الله لـ"الحدث": بيان نتنياهو - كاتس هو تمهيد لقصف أي منطقة في لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o