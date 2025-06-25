أشار مصدر مقرب من حزب الله لـ"الحدث" إلى أن "أنظار إسرائيل ستعود إلى لبنان بعد وقف الحرب مع إيران" مؤكدا ان "عودة نشاط إسرائيل للبنان ستكون بالضغط السياسي والعسكري".

ولفت المصدر الى أن "ملف السلاح شمال الليطاني سيكون عنوان البحث الإسرائيلي" مشيرا اى ان "جزء من مخازن سلاح الحزب معروف لدى إسرائيل ويمكن ضربها بأي لحظة، أما مخازن سلاح الحزب "النوعي" غير معروفة لإسرائيل وتتواجد شمال الليطاني".

وكشف المصدر المقرب للحزب عن أن "إسرائيل تمارس اليوم جهدا استخباراتيا كبيرا لمعرفة أماكن المخازن "النوعية" وتدميرها، فيما جهود إسرائيل الحالية منصبة على كشف المنصات والمسيرات التي لا زال يملكها الحزب".