Jul 23, 2025 8:21 PMClock
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مصدر مصري مطلع لـ"الشرق الأوسط": إسرائيل وحماس وافقتا على الخرائط الأمنية في غزة

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