Apr 13, 2025 10:10 AMClock
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مصدر محلي للجزيرة: قوات الدعم السريع تقصف بالمدفعية معسكر زمزم بضواحي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور

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