Oct 29, 2025 10:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر لهيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب ملزمة بالحصول على إذن أميركي للرد على أي خرق تقوم به حماس في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o